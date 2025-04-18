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Financial Times

США заявили европейцам о стремлении обеспечить полное прекращение огня в Украине "в течение нескольких недель" - Bloomberg

Киев • УНН

 • 3778 просмотра

На встрече в Париже американские чиновники заявили о намерении достичь полного прекращения огня в Украине в ближайшее время.

США заявили европейцам о стремлении обеспечить полное прекращение огня в Украине "в течение нескольких недель" - Bloomberg

На встрече с европейцами в Париже американские чиновники заявили, что хотят добиться полного прекращения огня в Украине "в течение нескольких недель", со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

На встрече с европейцами в Париже официальные лица США заявили, что они хотят обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель, что является частью нового толчка к прекращению боевых действий в трехлетней войне россии

- пишет издание со ссылкой на источники, осведомленные с этим вопросом.

Дискуссии в четверг, которые включали встречу между президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителем США Стивом Уиткоффом и в которых приняли участие украинские официальные лица, как сообщается со ссылкой на источники, "были сосредоточены в основном на том, как как можно быстрее перейти к прекращению огня и длительному миру". Участники сказали официальным лицам США, что они "полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа по быстрому прекращению войны", указывает издание.

Официальные лица США отметили, что "вскоре ожидают значительного прогресса, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении", сообщили люди.

Советники по национальной безопасности и участники переговоров из Германии, Франции, США и Великобритании вновь соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои дискуссии, прошедшие во французской столице, сообщили в Елисейском дворце.

Парижская встреча ознаменовала последнюю попытку Европы повлиять на исход переговоров, пишет издание.

Европейские чиновники "хотели знать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если она не достигнет прогресса от путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости усилить свою позицию в отношении москвы, в том числе через "широкомасштабный" пакет санкций, о котором Трамп ранее сигнализировал, что он рассматривает", сказал другой высокопоставленный чиновник.

Встречи в четверг, на которых также был советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, были построены на усилиях Франции и Великобритании по формированию послевоенных "сил заверения" в Украине, заявил Елисейский дворец.

Официальные лица в Париже и Лондоне надеются, что план продемонстрирует, что Европа серьезно настроена выделить собственные ресурсы на послевоенное будущее Украины, и убедит Трампа взять на себя обязательство гарантировать безопасность для Украины, сообщало Bloomberg на прошлой неделе.

Во встречах в Париже также принимали участие первый помощник Зеленского Андрей Ермак, министры обороны Рустем Умеров и министры иностранных дел Андрей Сибига и другие официальные лица Великобритании, Франции и Германии.

"Мы работаем над критическими вопросами для безопасности Украины и всей Европы", - написал Ермак на X ранее в четверг.

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио18.04.25, 10:43 • 8552 просмотра

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