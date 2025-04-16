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Bloomberg: россия на переговорах с США просит купить самолеты Boeing за счет замороженных активов

Киев • УНН

 • 4208 просмотра

россия обратилась к США с просьбой разрешить ей приобрести самолеты Boeing за средства из замороженных активов после прекращения огня в Украине. США пока не комментируют это предложение.

Bloomberg: россия на переговорах с США просит купить самолеты Boeing за счет замороженных активов

россия попросила США разрешить ей купить самолеты Boeing Co., используя деньги из миллиардов долларов замороженных государственных активов, как только в Украине будет достигнуто прекращение огня, со ссылкой на человека в москве, знакомого с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хотя, как пишет издание, это просьба не является условием согласия на прекращение огня, россия понимает, что замороженные средства не могут быть использованы для покупки самолетов без прекращения огня, сказал этот человек. Сделка, позволяющая покупку самолетов, может стать частью смягчения санкций в случае прекращения боевых действий.

"США не будет обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто перемирие", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в ответ на просьбу прокомментировать, пыталась ли россия купить самолеты Boeing. Госдепартамент США отказался от комментариев. Спикер кремля дмитрий песков не сразу ответил на запрос о комментарии. Boeing отказался от комментариев.

Американские законодатели подсчитали, что в США находится около 5 миллиардов долларов российских активов. В целом США и их союзники заморозили около 280 миллиардов долларов в резервах российского центрального банка, причем более двух третей заблокировано в ЕС.

россия публично обратилась к США с просьбой снять санкции с ее флагманской авиакомпании ПАО "Аэрофлот" и разрешить возобновление прямых рейсов между двумя странами. США публично не отреагировали на это предложение.

Boeing закрыл свои российские операции, включая крупный инженерный центр после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

Вопрос перспективы потенциального возобновления продаж Boeing в россию поднимается на фоне того, как американский авиапроизводитель оказывается вытесненным на других рынках глобальной тарифной войной, начатой президентом США Дональдом Трампом. Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить принимать самолеты американского производства, сообщило Bloomberg News во вторник, а Ryanair Holdings Plc заявила, что может отложить поставки Boeing в этом году, если они подпадут под действие пошлин.

Китай отказался закупать самолеты Boeing из-за торговой войны с США - Bloomberg 15.04.25, 15:06 • 7228 просмотров

"Аэрофлоту" и другим российским авиакомпаниям запретили находиться в воздушном пространстве США и ЕС, а также покупать самолеты Boeing и Airbus SE, запасные части и необходимое техническое обслуживание в соответствии с санкциями, введенными в ответ на войну.

Учитывая, что флот в значительной степени зависит от иностранных самолетов в стране, охватывающей 11 часовых поясов, российские авиакомпании сначала были вынуждены разбирать детали своих самолетов и искать другие способы получения компонентов и обслуживания, что потенциально ставит под угрозу стандарты безопасности.

После начала вторжения россия конфисковала 400 иностранных самолетов, сданных в аренду ее авиакомпаниям. Фонд национального благосостояния россии выделил 300 миллиардов рублей (3,7 миллиарда долларов) на покупку самолетов у международных лизинговых компаний для урегулирования претензий владельцев.

По подсчетам роСМИ, на начало прошлого года российские авиакомпании приобрели 165 самолетов Boeing и Airbus, или около 40% от общего парка российских самолетов.

Хотя россия не связывала напрямую прекращение войны в Украине со снятием санкций со стороны США и ее союзников из "Группы семи", российский диктатор владимир путин и другие высокопоставленные чиновники, как пишет издание, заявили, что мирное соглашение потребует отмены западных карательных мер.

Госдеп США: никаких соглашений с рф и отмены санкций без прекращения огня16.04.25, 00:23 • 3910 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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