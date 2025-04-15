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Китай отказался закупать самолеты Boeing из-за торговой войны с США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 7190 просмотра

Китай запретил авиакомпаниям покупать Boeing из-за торговой войны с США. Акции американского производителя упали на 4,6% после введения Китаем пошлин на американские товары.

Китай отказался закупать самолеты Boeing из-за торговой войны с США - Bloomberg

Китай запретил местным авиаперевозчикам закупать новые самолеты американского авиагиганта Boeing на фоне торговой войны с США, в результате которой президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары в размере 145%. Это привело к тому, что акции американского производителя самолетов упали на 4,6%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники передает УНН.

Детали

Также по информации издания официальный Пекин попросил китайских авиаперевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и запчастей в американских компаниях.

Соответствующий приказ был предоставлен после того, как в минувшие выходные Китай обнародовал ответные пошлины на американские товары в размере 125%. Такие тарифы сами по себе увеличили бы стоимость изготовленных в США самолетов и запчастей более чем вдвое, что делает их использование крайне непрактичным.

Издание отмечает, что правительство Китая также рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими затратами.

Акции американского производителя самолетов упали на 4,6% на премаркете после того, как Bloomberg News сообщило о шагах Китая. По состоянию на понедельник акции Boeing в этом году упали на 10%

- говорится в публикации.

Согласно данным Aviation Flights Group, около 10 самолетов Boeing 737 Max готовятся войти во флот китайских авиакомпаний, в том числе по два для China Southern Airlines Co. , Air China Ltd. и Xiamen Airlines Co. По данным компании, которая отслеживает производство , некоторые самолеты припаркованы возле заводской базы Boeing в Сиэтле, а другие находятся в центре обработки в Чжоушане на востоке Китая.

Оформление документов на доставку и оплата некоторых из этих самолетов, возможно, было завершено до того, как взаимные пошлины, объявленные Китаем 11 апреля, вступили в силу 12 апреля, и этим самолетам может быть разрешено въезжать в Китай в каждом конкретном случае, - отметили источники издания.

Bloomberg сообщил, что управление гражданской авиации Китая и представители "Boeing" не ответили на запрос о комментарии. Представители China Southern, Air China и Xiamen Airlines также отказались давать комментарии.

Напомним

Ранее УНН писал, что экспорт Китая резко вырос в прошлом месяце на фоне спешки с отправкой грузов до того, как пошлины президента США Дональда Трампа спровоцировали полномасштабную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира. По данным таможенной администрации Китая, опубликованным 14 апреля, экспорт вырос на 12,4% в долларовом эквиваленте в марте по сравнению с прошлым годом, что значительно выше ожиданий и является самым большим ростом с октября. Импорт напротив упал на 4,3%.

Алена Уткина

Алена Уткина

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