Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации

В действующей системе сертификации авиационных разработчиков, производителей и ремонтных организаций есть определенные пробелы, которые сдерживают обновление авиапарка. Об этом во время отраслевого обсуждения заявил заместитель генерального директора компании "H3Оperations" Александр Нагапетян, пишет УНН.

Детали

По словам эксперта, первоочередным вызовом являются устаревшие процедуры сертификации, которые до сих пор базируются на советских подходах. Из-за чрезмерной бюрократии украинские компании не могут полноценно и оперативно вводить в обращение современные комплектующие и аналоги к советским деталям – даже таким, как подшипники, смазки или элементы электроники.

Сегодня один транзистор может продлить жизнь авиаплаты на 20 лет. Но чтобы узаконить его использование, нужно пройти сложную и затратную сертификацию. Из-за этого предприятия не рискуют внедрять инновации, потому что затраты на сертификацию больше стоимости самого изделия - отметил Александр Нагапетян.

Он подчеркнул, что ситуация усложняется также отсутствием юридического сопровождения для внесения изменений в конструкторскую и эксплуатационную документацию. Это блокирует технологическое обновление, в частности во время ремонтов вертолетов Ми-8, которые критически важны для Украины.

Сегодня вертолеты Ми-8 активно используются как в военной сфере – для эвакуации, логистики, поисково-спасательных операций, – так и в гражданском секторе, в частности в международных гуманитарных и миротворческих миссиях под эгидой ООН. Их универсальность, ремонтопригодность и уже наработанная инфраструктура обслуживания делают эти машины незаменимыми в условиях войны и ограниченных ресурсов. Поэтому обеспечение технической исправности Ми-8 является не только вопросом обороноспособности, но и репутационной составляющей участия Украины в глобальных операциях.

Без утвержденных изменений в документации мы не можем двигаться в правовом поле. А это ставит под угрозу дальнейшее функционирование целых типов советской авиатехники, включая Ми-8 - подчеркнул представитель компании «H3Оperations».

Кроме того, эксперт упомянул аналогичные проблемы с переходом на новые типы авиационных смазок и гидравлических жидкостей. По его словам, даже после привлечения химиков для анализа импортных аналогов оказалось, что многие из них не являются полноценной заменой – в частности из-за несовместимости с советскими резинотехническими изделиями. Только после длительных исследований и испытаний удалось перейти на новые, преимущественно иностранные, образцы смазок. В то же время сама работа по согласованию их практического использования в авиатехнике оказалась чрезвычайно трудоемкой, сложной и зарегулированной со стороны нормативной базы.

Александр Нагапетян также отметил важность расширения кадрового состава профильных отделов Госавиаслужбы, упрощения документооборота и определения на государственном уровне ответственного за сопровождение изменений в документацию. По его словам, этот вопрос не требует дополнительного финансирования, только политической воли.

Нужно комплексное решение – со стороны руководства страны, профильных комитетов и правительства. Это позволит сохранить и развить потенциал Украины в сфере ремонта и эксплуатации авиатехники - подытожил эксперт.

Напомним

Ранее командующий армейской авиацией ВСУ полковник Павел Бардаков заявил, что Украина не имеет возможности отказаться от советской авиационной техники, в частности вертолетов Ми-8, и в дальнейшем будет модернизировать суда для поддержания боевой готовности. По его словам, несмотря на поступление западных образцов, таких как F-16 и Mirage, советские самолеты и вертолеты остаются ключевым компонентом авиационных сил, ведь боевых задач не становится меньше. Украина, отметил Бардаков, движется в двух направлениях – одновременно осваивает новую технику и продолжает техническое обслуживание, модернизацию и импортозамещение в рамках существующего парка.

В то же время, два украинских вертолета Ми-8МТ, модернизированные компанией "МС АВИА-ГРЕЙД" в рамках государственного контракта, сейчас рискуют вернуться в войска без боевого оборудования. После передачи машин на капремонт установленное вооружение было демонтировано, а затем арестовано по решению суда – несмотря на то, что техника соответствовала действующим украинским стандартам. Компанию-исполнителя к рекламационным процедурам не допустили, что делает невозможным выполнение гарантий. Причиной признания оборудования "неаутентичным" стало сравнение его с советско-российскими ГОСТами, а не с украинскими техническими условиями. Ситуация вызвала значительный резонанс из-за угрозы потери боеспособности техники во время войны.