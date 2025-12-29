В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧС
Киев • УНН
В Вышгороде Киевской области специалисты ГСЧС доставили, установили и подключили мощные генераторы вблизи жилых домов. Это будет гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии, свет и тепло в домах жителей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Подробности
"В городе продолжают работать Пункты Несокрушимости, развернутые спасателями ГСЧС Киевщины совместно с волонтерами. Сейчас функционируют 2 стационарных Пункта Несокрушимости, 6 - от подразделений ГСЧС и 5 - от Общества Красного Креста Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание спасатели уделяют электропитанию многоэтажных домов.
"Специалисты ГСЧС доставили, установили и подключили мощные генераторы вблизи жилых домов и обеспечивают их постоянное обслуживание. Это гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии, свет и тепло в домах жителей. Работа генераторов находится под постоянным контролем спасателей, что особенно важно для семей с детьми и людей преклонного возраста", - добавили в ГСЧС.
Напомним
После масштабной атаки рф на энергетику в Киевской области до сих пор без света более 9 тысяч потребителей, действуют графики отключений, в отдельных областях - аварийные отключения, в том числе на левом берегу Киева и в отдельных районах Киевщины.