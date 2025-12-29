В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧС

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
18:57 • 5700 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
18:48 • 10352 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
18:36 • 10210 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 13618 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 16300 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 15820 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 19541 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 21003 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 20957 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 37359 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
85%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 25237 просмотра
Hyundai не может выкупить свой бывший завод в россии из-за войны в Украине - Reuters29 декабря, 13:27 • 8380 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 12019 просмотра
лавров заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию путина: пригрозил ответным ударом и пересмотром переговорной позиции рф29 декабря, 15:44 • 5394 просмотра
Трамп заявил об ударе по "крупному объекту" в Венесуэле - Bloomberg29 декабря, 15:59 • 7618 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 25285 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 27477 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 38510 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 146445 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 189986 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Израиль
Константиновка
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 12061 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 27003 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 37144 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 47662 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 146445 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Фильм
Forbes
WhatsApp

В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧС

Киев • УНН

 • 670 просмотра

В Вышгороде Киевской области специалисты ГСЧС установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов. Это обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии, света и тепла жителям.

В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧС

В Вышгороде Киевской области специалисты ГСЧС доставили, установили и подключили мощные генераторы вблизи жилых домов. Это будет гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии, свет и тепло в домах жителей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

"В городе продолжают работать Пункты Несокрушимости, развернутые спасателями ГСЧС Киевщины совместно с волонтерами. Сейчас функционируют 2 стационарных Пункта Несокрушимости, 6 - от подразделений ГСЧС и 5 - от Общества Красного Креста Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание спасатели уделяют электропитанию многоэтажных домов.

"Специалисты ГСЧС доставили, установили и подключили мощные генераторы вблизи жилых домов и обеспечивают их постоянное обслуживание. Это гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии, свет и тепло в домах жителей. Работа генераторов находится под постоянным контролем спасателей, что особенно важно для семей с детьми и людей преклонного возраста", - добавили в ГСЧС.

Напомним

После масштабной атаки рф на энергетику в Киевской области до сих пор без света более 9 тысяч потребителей, действуют графики отключений, в отдельных областях - аварийные отключения, в том числе на левом берегу Киева и в отдельных районах Киевщины.

Павел Башинский

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Вышгород
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев