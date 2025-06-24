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Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном
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Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Дональд Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Иранский государственный телеканал Press TV также сообщил о начале прекращения огня.

Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, пишет УНН.

Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его! Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов!

- написал Трамп в своей соцсети The Truth Social.

Ранее о начале прекращения огня сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

Израиль согласился на соглашение о прекращении огня при условии, что Иран прекратит нападения на их страну, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома. По словам источника, Иран согласился на эти условия.

Во время переговоров, как сообщается, президент США Дональд Трамп напрямую общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, тогда как вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США и советник Трампа по национальной безопасности Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф обсудили условия через прямые и непрямые каналы с иранцами.

Белый дом утверждает, что соглашение стало возможным только благодаря ударам США по трем ядерным объектам Ирана в субботу.

Трамп также напрямую общался с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, во время разговора он поблагодарил его за помощь в посредничестве соглашения о прекращении огня, сказал чиновник.

США: Иран больше не способен создавать ядерное оружие24.06.25, 04:38 • 2228 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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