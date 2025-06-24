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США: Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Джей Ди Вэнс заявил, что Иран больше не может создавать ядерное оружие после ударов США, разрушивших его инфраструктуру. Он отметил, что Вашингтон уничтожил оборудование, необходимое для его создания Тегераном.

США: Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, Иран был очень близок к получению ядерного оружия.

Теперь Иран не в состоянии создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили

- сказал Вэнс.

Он также отметил, что если Иран захочет создать ядерное оружие в будущем, ему "снова придется иметь дело с американскими военными".

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. По его словам, "эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет".

Коваленко: Россия бросила Иран, иначе и быть не могло24.06.25, 03:01 • 630 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Иран
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