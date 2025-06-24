США: Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, Иран был очень близок к получению ядерного оружия.

Теперь Иран не в состоянии создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили - сказал Вэнс.

Он также отметил, что если Иран захочет создать ядерное оружие в будущем, ему "снова придется иметь дело с американскими военными".

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. По его словам, "эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет".

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