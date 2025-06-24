Коваленко: Россия бросила Иран, иначе и быть не могло

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко считает, что россия создала проблемы Ирану на фоне конфликта Тегерана с Израилем. Об этом он написал в Telegram, информирует УНН.

Детали

"россия бросила Иран. Иначе и быть не могло. Предоставить дополнительные системы ПВО, которые хочет Иран, россия не способна, потому что сама из-за потерь перетягивает пусковые С400 с Дальнего Востока в европейскую часть россии. Войска, ракеты - все занято войной с Украиной", - отметил Коваленко.

По его словам, россия не смогла спасти "своего" Башара Асада в Сирии, "россия бросила все в Карабахе".

россия постепенно начнет испытывать трудности в Африке. Влияние в постсоветских республиках, в частности в Центральной Азии, также проседает и сильно прогнозирует руководитель ЦПД.

По его мнению, Иран наглядно видит, как соглашения с россией, несмотря на помощь москве в убийстве украинцев, "превращаются в воздух, пустые слова и заявления, которые после реакции Трампа также срочно смягчаются".

"А еще есть беларусь, которую москва очень хочет удержать, но кто знает теперь", - резюмировал Коваленко.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. По его словам, "эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет".

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