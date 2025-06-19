Конфликт между Ираном и Израилем создает для России одновременно проблемы и перспективы – британская разведка
Киев • УНН
Напряженность между Израилем и Ираном создает для россии как вызовы, так и возможности. рф может воспользоваться этим для переключения внимания мира от своей агрессии против Украины. Одновременно эскалация может повлиять на поставки оружия из Тегерана в москву.
Конфлікт между Израилем и Ираном представляет для россии одновременно проблемы и перспективы. москва может использовать напряженность в регионе, чтобы отвлечь внимание от собственной агрессии против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что несмотря на заключенное в январе 2025 года между россией и Ираном соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, москва не имеет никаких юридических обязательств предоставлять Ирану военную помощь. Это соглашение, хоть и включает сотрудничество в оборонной сфере, не содержит положения о взаимной обороне, как в случае с договорами рф с беларусью или КНДР.
Аналитики считают, что россия "почти наверняка" видит в конфликте выгоду, поскольку он может отвлечь внимание Запада от ее войны против Украины.
В то же время британская разведка подчеркивает, что эскалация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на объемы будущих поставок вооружения из Ирана в россию. Это касается, в частности, беспилотников Shahed, баллистических ракет и артиллерийских снарядов, которые Иран активно предоставляет москве.
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