Конфлікт Ірану й Ізраїлю створює для росії одночасно проблеми і перспективи - британська розвідка

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном представляє для росії одночасно проблеми та перспективи. москва може використати напруженість у регіоні, щоб відвернути увагу від власної агресії проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, пише УНН.

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Зазначається, що попри укладену в січні 2025 року між росією та Іраном угоду про всеохоплююче стратегічне партнерство, москва не має жодних юридичних зобов'язань надавати Ірану військову допомогу. Ця угода, хоч і включає співпрацю в оборонній сфері, не містить положення про взаємну оборону, як у випадку з договорами рф із білоруссю чи КНДР.

Аналітики вважають, що росія "майже напевно" бачить у конфлікті вигоду, оскільки він може відвернути увагу Заходу від її війни проти України.

Водночас британська розвідка наголошує, що ескалація на Близькому Сході може негативно вплинути на обсяги майбутніх постачань озброєння з Ірану до росії. Це стосується, зокрема, безпілотників Shahed, балістичних ракет та артилерійських снарядів, які Іран активно надає москві.

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