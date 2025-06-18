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Трамп заявив, що путін пропонував йому посередництво між Ізраїлем та Іраном: президент рф отримав різку відповідь

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що володимир путін запропонував йому роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Трамп відповів, що путіну слід спочатку навести лад у власній країні.

Трамп заявив, що путін пропонував йому посередництво між Ізраїлем та Іраном: президент рф отримав різку відповідь

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора мав телефонну розмову із владіміром путіним, який запропонував Трампу роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. У відповідь Трамп порадив російському лідеру спершу навести лад у власній країні. Про це президент Сполучених Штатів повідомив в ефірі FoxNews передає кореспондент УНН.

І я розмовляв з ним учора, і знаєте, він насправді запропонував мені бути посередником. Я сказав: "Зробіть мені послугу. Посередникуйте самі". Я сказав: "владімір, давайте спочатку посередником я буду з росією. Ви можете потурбуватися про це пізніше

- сказав він.

Дональд Трамп також заявив, що, на його думку, кількість жертв війни в Україні та росії є значно більшою, ніж офіційно повідомляється та додав, що "втомився" від цього конфлікту.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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