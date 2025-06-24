Коваленко: росія кинула Іран, інакше і бути не могло

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко вважає, що росія створила проблеми Ірану на тлі конфлікту Тегерана з Ізраїлем. Про це він написав у Telegram, інформує УНН.

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"росія кинула Іран. Інакше і бути не могло. Надати додаткові системи ппо, які хоче іран, росія не здатна, бо сама через втрати перетягує пускові С400 з Далекого Сходу в європейську частину росії. Війська, ракети - все зайняте війною з Україною", - зазначив Коваленко.

За його словами, росія не змогла врятувати "свого" Башара Асада в Сирії, "росія кинула все у карабаху".

росія поступово почне відчувати труднощі в Африці. Вплив у пострадянських республіках, зокрема у Центральній Азії, також просідає і сильно прогнозує керівник ЦПД.

На його думку, Іран наочно бачить, як угоди з росією, попри допомогу москві у вбивстві українців, "перетворюються на повітря, порожні слова і заяви, які після реакції Трампа також терміново помʼякшуються".

"А ще є білорусь, яку москва дуже хоче втримати, але хто зна тепер", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За його словами, "ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться".

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