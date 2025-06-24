Ізраїль та Іран досягли повної згоди щодо припинення вогню: Трамп розкрив деталі
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За його словами, Тегеран першим почне припинення вогню на 12 годин, після чого аналогічного рішення протягом 12 годин дотримуватиметься Ізраїль.
Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
Деталі
За його словами, між Ізраїлем та Іраном було досягнуто повної згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню - "приблизно через 6 годин після того, як кожна зі сторін завершить військові операції".
Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною
Він уточнив, що Іран першим почне припинення вогню - на 12 годин, після чого аналогічного рішення протягом 12 годин дотримуватиметься Ізраїль.
"Якщо припустити, що все працюватиме, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з витривалістю, мужністю та розумом для завершення того, що має бути названо "12-денною війною". Ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться!" - додав президент США.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, Ізраїль планує найближчим часом завершити свою кампанію в Ірані і попередив про це Сполучені Штати Америки. Ізраїльські військові начебто сигналізували, що вони близькі до досягнення своїх цілей.
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