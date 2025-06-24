Ізраїль та Іран досягли повної згоди щодо припинення вогню: Трамп розкрив деталі

Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

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За його словами, між Ізраїлем та Іраном було досягнуто повної згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню - "приблизно через 6 годин після того, як кожна зі сторін завершить військові операції".

Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною - написав Трамп.

Він уточнив, що Іран першим почне припинення вогню - на 12 годин, після чого аналогічного рішення протягом 12 годин дотримуватиметься Ізраїль.

"Якщо припустити, що все працюватиме, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з витривалістю, мужністю та розумом для завершення того, що має бути названо "12-денною війною". Ця війна могла б тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться!" - додав президент США.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, Ізраїль планує найближчим часом завершити свою кампанію в Ірані і попередив про це Сполучені Штати Америки. Ізраїльські військові начебто сигналізували, що вони близькі до досягнення своїх цілей.

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