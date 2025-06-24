Израиль и Иран достигли полного согласия о прекращении огня: Трамп раскрыл детали

Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, между Израилем и Ираном было достигнуто полное согласие о полном и всеобъемлющем прекращении огня - "примерно через 6 часов после того, как каждая из сторон завершит военные операции".

Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью договорились, что произойдет полное и окончательное (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться законченной - написал Трамп.

Он уточнил, что Иран первым начнет прекращение огня - на 12 часов, после чего аналогичного решения в течение 12 часов будет придерживаться Израиль.

"Если предположить, что все будет работать, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с выносливостью, мужеством и разумом для завершения того, что должно быть названо "12-дневной войной". Эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет!" - добавил президент США.

Напомним

По информации Reuters, Израиль планирует в ближайшее время завершить свою кампанию в Иране и предупредил об этом Соединенные Штаты Америки. Израильские военные якобы сигнализировали, что они близки к достижению своих целей.

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