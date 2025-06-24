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Ізраїль у найближчий час завершить кампанію проти Ірану, США вже попереджені - Reuters

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Ізраїль незабаром завершить свою військову кампанію проти Ірану, попередивши про це США. Вихід Ізраїлю з конфлікту залежить від подальших кроків Тегерану.

Ізраїль у найближчий час завершить кампанію проти Ірану, США вже попереджені - Reuters

Ізраїль планує найближчим часом завершити свою кампанію в Ірані і попередив про це Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на словами трьох неназваних ізраїльських чиновників, інформує УНН,

Деталі

За словами співрозмовників видання, багато що залежить від наступного кроку противника.

Ізраїльські лідери намагаються розробити точну стратегію виходу, яка завершить кампанію та припинить ракетні та безпілотні атаки Ірану, щоб уникнути взаємних ударів, які паралізують країну

- цитаує ЗМІ одного зі своїх співрозмовників.

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Інше джерело видання повідомило, що ізраїльські військові сигналізували, що вони близькі до досягнення своїх цілей.

Але хоча Ізраїль вибрав момент для раптового удару по Ірану, він не може мати контроль над тим, коли конфлікт закінчиться, і ризикує бути втягнутим у дорогу війну на виснаження, якщо Тегеран вирішить продовжити боротьбу

- йдеться у статті.

Видання вказує, що з моменту початку наступу вранці 13 червня Ізраїль убив високопоставлених іранських генералів і вчених-ядерників, ліквідував системи протиповітряної оборони Ірану та завдав ударів по численним об’єктам, пов’язаним з атомною зброєю.

Нагадаємо

Напередодні Іран заявив, що атака США на ядерні об'єкти розширила цілі для його збройних сил. Тегеран погрожує відповіддю після приєднання Трампа до військової кампанії Ізраїлю.

Раніше влада Ірану направила президенту Дональду Трампу послання із загрозою активізувати "сплячі терористичні осередки" на території США у разі атаки.

Трамп подякував Ірану за “дуже слабку” відповідь на атаку по військовій базі в Катарі23.06.25, 23:47 • 898 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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