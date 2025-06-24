Ізраїль у найближчий час завершить кампанію проти Ірану, США вже попереджені - Reuters

Ізраїль планує найближчим часом завершити свою кампанію в Ірані і попередив про це Сполучені Штати Америки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на словами трьох неназваних ізраїльських чиновників, інформує УНН,

За словами співрозмовників видання, багато що залежить від наступного кроку противника.

Ізраїльські лідери намагаються розробити точну стратегію виходу, яка завершить кампанію та припинить ракетні та безпілотні атаки Ірану, щоб уникнути взаємних ударів, які паралізують країну

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Інше джерело видання повідомило, що ізраїльські військові сигналізували, що вони близькі до досягнення своїх цілей.

Але хоча Ізраїль вибрав момент для раптового удару по Ірану, він не може мати контроль над тим, коли конфлікт закінчиться, і ризикує бути втягнутим у дорогу війну на виснаження, якщо Тегеран вирішить продовжити боротьбу