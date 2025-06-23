Іран розширив коло законних військових цілей після вступу США у війну - Reuters

Іран заявив у понеділок, що атака Сполучених Штатів на його ядерні об'єкти розширила коло законних цілей для його збройних сил. Президента Дональда Трампа Тегеран порівняв з "гравцем" за те, що він приєднався до військової кампанії Ізраїлю проти Ісламської Республіки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відтоді, як Трамп приєднався до кампанії Ізраїлю, скинувши масивні бомби для знищення бункерів на іранські ядерні об'єкти в неділю вранці, Іран неодноразово погрожував у відповідь.

Але хоча Іран продовжує обстрілювати Ізраїль ракетами, він ще не вжив жодних заходів проти самих Сполучених Штатів, не обстрілюючи американські бази та не атакуючи 20% світових поставок нафти, які проходять поблизу його узбережжя в гирлі Перської затоки.

Пане Трампе, гравцю, ви можете розпочати цю війну, але ми будемо тими, хто її закінчить – сказав у понеділок Ебрагім Зольфакарі, речник центрального військового штабу Ірану Хатам аль-Анбія, після записаної відеозвернення.

У понеділок Іран та Ізраїль обмінялися черговою хвилею повітряних та ракетних ударів, поки світ готувався до відповіді Тегерана.

Доповнення

Влада Ірану направила президенту Дональду Трампу послання із загрозою активізувати "сплячі терористичні осередки" на території США у разі атаки.

Президент США Дональд Трамп впродовж двох тижнів ухвалить рішення щодо ударів по Ірану, заявила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт.