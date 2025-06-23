США отримали від Ірану попередження про теракти - NBC News

Влада Ірану направила президенту США Дональду Трампу послання із загрозою активізувати "сплячі терористичні осередки" на території США у разі атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

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Відповідне послання Тегеран направив Вашингтону за декілька днів до атаки. Зазначається, що американський лідер отримав його через посередника на саміті "Великої сімки" (G7) у Канаді минулого тижня.

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Президент США Дональд Трамп впродовж двох тижнів ухвалить рішення щодо ударів по Ірану. Про це заявила під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Також УНН повідомляв, що посланець США Стів Віткофф та глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели прямі переговори по телефону. Про це також заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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Дональд Трамп відреагував на публікацію The Wall Street Journal щодо ударів по Ірану. Він заявив, що журналісти нібито не мають жодного уявлення про його плани.

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