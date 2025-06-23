США получили от Ирана предупреждение о терактах – NBC News

Власти Ирана направили президенту США Дональду Трампу послание с угрозой активизировать "спящие террористические ячейки" на территории США в случае атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Соответствующее послание Тегеран направил Вашингтону за несколько дней до атаки. Отмечается, что американский лидер получил его через посредника на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде на прошлой неделе.

Напомним

Президент США Дональд Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Об этом заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Также УНН сообщал, что посланник США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели прямые переговоры по телефону. Об этом также заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дополнительно

Дональд Трамп отреагировал на публикацию The Wall Street Journal об ударах по Ирану. Он заявил, что журналисты якобы не имеют никакого представления о его планах.

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