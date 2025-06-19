У Білому домі підтвердили, що Іран та США провели прямі переговори

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що спеціальний посланець Сполучених Штатів Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли по телефону з моменту початку нанесення Ізраїлем ударів по Ірану минулого тижня. Про це вона сказала під час брифінгу, передає УНН.

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За її словами, контакти Сполучених Штатів та Ірану тривають.

Що стосується контактів між Сполученими Штатами та іранцями, я можу підтвердити, що воно триває. Ми провели з ними шість раундів переговорів як непрямих, так і прямих - сказала Левітт.

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Дипломати, обізнані з ситуацією, повідомили Reuters, що під час цих перемовин міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки, які розпочалися 13 червня.

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