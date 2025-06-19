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Іран провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем - Reuters

Київ • УНН

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Спецпосланець США Стів Віткофф та глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели телефонні розмови, намагаючись знайти дипломатичне рішення загострення ситуації на Близькому Сході. Іран готовий до переговорів, але вимагає припинення ударів Ізраїлю.

Іран провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем - Reuters

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли по телефону з моменту початку нанесення Ізраїлем ударів по Ірану минулого тижня. Вони намагалися знайти дипломатичне рішення кризи, повідомили Reuters троє дипломатів, пише УНН.

Деталі

За словами дипломатів, які попросили не називати їхніх імен через делікатність питання, Аракчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів, якщо Ізраїль не припинить атаки, які розпочалися 13 червня.

Вони сказали, що переговори включали коротке обговорення пропозиції США, наданої Ірану наприкінці травня, яка має на меті створити регіональний консорціум, який збагачуватиме уран за межами Ірану. Цю пропозицію Тегеран раніше відхилив відхилив.

Телефонні перемовини цього тижня були найсуттєвішими прямими переговорами з моменту початку дипломатичних контактів між США та Іраном у квітні поточного року.

Регіональний дипломат, близький до Тегерана, сказав, що Аракчі сказав Віткоффу, що Тегеран "може проявити гнучкість у ядерному питанні", якщо Вашингтон тиснутиме на Ізраїль, щоб той припинив війну.

Європейський дипломат сказав: "Аракчі сказав Віткоффу, що Іран готовий повернутися до ядерних переговорів, але не зможе, якщо Ізраїль продовжуватиме бомбардування".

Окрім коротких зустрічей після п'яти раундів непрямих переговорів з квітня, присвячених обговоренню багаторічної ядерної суперечки Ірану, Аракчі та Віткофф раніше не мали прямих контактів.

Другий регіональний дипломат, який поспілкувався з Reuters, сказав, що "дзвінок був ініційований Вашингтоном, який також запропонував нову пропозицію" для подолання глухого кута через суперечливі червоні лінії.

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Доповнення

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Стів Віткофф
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