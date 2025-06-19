Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем - Reuters

Спецпосланник США Стів Віткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с момента начала ударов Израиля по Ирану на прошлой неделе. Они пытались найти дипломатическое решение кризиса, сообщили Reuters трое дипломатов, пишет УНН.

Детали

По словам дипломатов, попросивших не называть их имен из-за деликатности вопроса, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.

Они сказали, что переговоры включали краткое обсуждение предложения США, предоставленного Ирану в конце мая, которое имеет целью создание регионального консорциума, обогащающего уран за пределами Ирана. Это предложение Тегеран ранее отклонил.

Телефонные переговоры на этой неделе были самыми существенными прямыми переговорами с момента начала дипломатических контактов между США и Ираном в апреле текущего года.

Региональный дипломат, близкий к Тегерану, сказал, что Аракчи сказал Виткоффу, что Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон будет давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Европейский дипломат сказал: «Аракчи сказал Виткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не сможет, если Израиль продолжит бомбардировки».

Кроме коротких встреч после пяти раундов непрямых переговоров с апреля, посвященных обсуждению многолетней ядерной полемики Ирана, Аракчи и Виткофф ранее не имели прямых контактов.

Второй региональный дипломат, который пообщался с Reuters, сказал, что «звонок был инициирован Вашингтоном, который также предложил новое предложение» для преодоления тупика из-за противоречивых красных линий.

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