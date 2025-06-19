Израиль рассматривает спецоперацию против ядерного объекта Ирана в случае отказа США от авиаудара - Axios

Поскольку президент США Дональд Трамп взвешивает, присоединиться ли к Израилю в ударах по Ирану, рассматривая одной из главных целей объект по обогащению урана в Фордо, израильские официальные лица взвешивают другие варианты, кроме авиаударов, включая рейд спецназа на объект, сообщает со ссылкой на источники Axios, пишет УНН.

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Издание отмечает, что, если Трамп вступит в войну, то "почти наверняка уничтожит объект по обогащению урана в Фордо, который построен на горе к югу от Тегерана".

Израильские официальные лица считают, что Трамп примет решение в пользу удара США, но утверждают, что они могут нанести значительный ущерб объекту в Фордо, даже если будут вынуждены действовать в одиночку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер намекнули в недавних интервью, что Армия обороны Израиля имеет варианты, выходящие за рамки авиаударов.

"Одним из них может быть рискованный рейд коммандос. Израильский спецназ провел такую операцию в сентябре прошлого года, хотя и в меньших масштабах, когда они уничтожили подземный ракетный завод в Сирии, заложив и взорвав взрывчатку", - говорится в публикации.

Теперь, когда Израиль полностью контролирует воздушное пространство Ирана и нанес сильный удар по иранским военным, этот вариант кажется менее экстремальным, чем мог бы быть иначе, замечает издание.

Американский чиновник сообщил, что израильтяне уведомили администрацию Трампа, что хотя они, возможно, не смогут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут "сделать это с помощью людей".

Тем временем, как пишет Axios со ссылкой на советников президента США, Трамп думает об одном ключевом вопросе: если США присоединятся к Израилю в войне сбросят свои массивные противобункерные ракеты, действительно ли они уничтожат наиболее укрепленный ядерный объект Ирана. Эти сомнения Трампа относительно уверенности в успехе, как утверждается, в среду были одной из причин, по которой он все еще сомневался, стоит ли наносить удар.

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Трамп хочет убедиться, что такая атака действительно необходима, не втянет ли это США в затяжную войну на Ближнем Востоке - и, что самое главное, действительно ли достигнет цели уничтожения ядерной программы Ирана, говорят официальные лица США.

"Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы пока не уверены, что мы нужны. И мы хотим быть ненужными, но я думаю, что президент пока не убежден, что мы нужны", - сказал представитель США.

Трамп специально спросил своих военных советников, уничтожит ли противобункерная бомба MOP Фордо, сказал один из официальных лиц США. Чиновники Пентагона сказали Трампу, что уверены, что это произойдет, по словам официального лица. Но не ясно, был ли Трамп полностью убежден.

Как отмечает Axios, в среду Трамп провел еще одно заседание ситуационной комнаты со своей командой по национальной безопасности по поводу войны между Израилем и Ираном.

"Терпение президента иссякает с каждой минутой. Часы для Ирана действительно тикают, и все варианты на столе", - сказал американский чиновник.

Тем временем, Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пишет, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану "в ближайшие дни".

Ситуация все еще развивается и может измениться, сказали источники. Некоторые из людей указали на потенциальные планы удара на выходных. Руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке, сказал один человек.

Трамп сообщил журналистам в Белом доме в среду, что у него есть "идеи относительно того, что делать", и что он предпочитает принять "окончательное решение за секунду до того, как это произойдет", поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.

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Представитель Белого дома сказал, что все варианты остаются на столе.

Ожидание нескольких дней перед ударом дает иранским лидерам дополнительную возможность продемонстрировать Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку США, объясняет издание.

В то же время, как пишет Axios, официальные лица США заявили, что Трамп считает, что неоднозначность его решений оказывает большее давление на Иран.