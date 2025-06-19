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Ізраїль розглядає спецоперацію проти ядерного об'єкта Ірану у разі відмови США від авіаудару - Axios

Київ • УНН

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Ізраїльські офіційні особи розглядають варіанти, окрім авіаударів по Ірану, включаючи рейд спецпризначенців на об'єкт зі збагачення урану у Фордо. У той час як президент США Дональд Трамп сумнівається щодо ефективності бомб проти укріплених об'єктів, Ізраїль готується до дій самотужки.

Ізраїль розглядає спецоперацію проти ядерного об'єкта Ірану у разі відмови США від авіаудару - Axios

Доки президент США Дональд Трамп зважує, чи долучатися до Ізраїлю в ударах по Ірану, розглядаючи однією з головних цілей об'єкт зі збагачення урану у Фордо, ізраїльські офіційні особи зважують інші варіанти, окрім авіаударів, у тому числі рейд спецпризначенців на об'єкт, повідомляє з посиланням на джерела Axios, пише УНН.

Деталі

Видання зауважує, що, якщо Трамп вступить у війну, то "майже напевно знищить об'єкт зі збагачення урану у Фордо, який побудований на горі на південь від Тегерана".

Ізраїльські офіційні особи вважають, що Трамп ухвалить рішення на користь удару США, але стверджують, що вони можуть завдати значної шкоди об'єкту у Фордо, навіть якщо будуть змушені діяти самостійно.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і посол у Вашингтоні Єхіель Лейтер натякнули в недавніх інтерв'ю, що Армія оборони Ізраїлю має варіанти, що виходять за межі авіаударів.

"Одним із них може бути ризикований рейд командос. Ізраїльські спецпідрозділи провели таку операцію у вересні минулого року, хоча й у менших масштабах, коли вони знищили підземний ракетний завод у Сирії, заклавши та підірвавши вибухівку", - ідеться у публікації.

Тепер, коли Ізраїль повністю контролює повітряний простір Ірану і завдав сильного удару по іранських військових, цей варіант здається менш екстремальним, ніж міг би бути інакше, зауважує видання.

Американський чиновник повідомив, що ізраїльтяни повідомили адміністрацію Трампа, що хоча вони, можливо, не зможуть проникнути досить глибоко в гору за допомогою бомб, вони можуть "зробити це за допомогою людей".

Тим часом, як пише Axios з посиланням на радників президента США, Трамп думає про одне ключове питання: якщо США приєднаються до Ізраїлю у війні скинуть свої масивні протибункерні ракети, чи справді вони знищать найбільш укріплений ядерний об'єкт Ірану. Ці сумніви Трампа щодо впевненості в успіху, як стверджується, у середу були однією з причин, через яку він усе ще сумнівався, чи варто завдавати удару.

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Трамп хоче переконатися, що така атака справді необхідна, чи не втягне це США у затяжну війну на Близькому Сході - і, що найголовніше, чи справді досягне мети знищення ядерної програми Ірану, кажуть офіційні особи США.

"Ми будемо готові завдати удару по Ірану. Ми поки що не переконані, що ми потрібні. І ми хочемо бути непотрібними, але я думаю, що президент поки що не переконаний, що ми потрібні", - сказав представник США.

Трамп спеціально запитав своїх військових радників, чи знищить протибункерна бомба MOP Фордо, сказав один із офіційних осіб США. Чиновники Пентагону сказали Трампу, що впевнені, що це станеться, за словами офіційної особи. Але не зрозуміло, чи Трамп був повністю переконаний.

Як зазначає Axios, у середу Трамп провів ще одне засідання ситуаційної кімнати зі своєю командою з національної безпеки з приводу війни між Ізраїлем та Іраном.

"Терпіння президента виснажується з кожною хвилиною. Годинник для Ірану справді цокає, і всі варіанти на столі", - сказав американський чиновник.

Тим часом, Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, пише, що високопоставлені чиновники США готуються до можливого удару по Ірану "найближчими днями".

Ситуація все ще розвивається і може змінитися, сказали джерела. Деякі з людей вказали на потенційні плани щодо удару у вихідні. Керівники кількох федеральних агенцій також почали готуватися до атаки, сказала одна людина.

Трамп повідомив журналістам у Білому домі в середу, що має "ідеї щодо того, що робити", і що він вважає за краще ухвалити "остаточне рішення за секунду до того, як це настане", оскільки ситуація на Близькому Сході нестабільна.

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Представник Білого дому сказав, що всі варіанти залишаються на столі.

Очікування кількох днів перед ударом дає іранським лідерам додаткову можливість продемонструвати Трампу, що вони готові відмовитися від деяких можливостей зі збагачення урану, щоб стримати атаку США, пояснює видання.

Водночас, як пише Axios, офіційні особи США заявили, що Трамп вважає, що неоднозначність його рішень чинить більший тиск на Іран.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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