Можу зробити, можу не зробити: Трамп прокоментував потенційну участь США у війні проти Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп не дав чіткої відповіді щодо потенційної участі США в ударах Ізраїлю по цілях в Ірані. Він заявив, що Іран має багато проблем і хоче вести переговори.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання журналістів стосовно потенційної участі США в ударах Ізраїлю по цілях в Ірані. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
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"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати ось що: Іран має багато проблем і хоче вести переговори", – заявив Трамп.
Очільник Білого дому повторив свою тезу, що Іран мав би бути більше налаштований на переговори до того, як Ізраїль почав завдавати удари.
Трамп також зазначив, що іранські переговорники запропонували можливість приїхати до Білого дому. Він зазначив що це буде "буде складно для них".
Доповнення
США перемістили щонайменше 30 військових літаків до Європи за три дні. Це може бути пов'язано зі зростанням напруги після початку ізраїльської операції проти ядерної програми Ірану.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в середу відхилив заклик президента США Дональда Трампа до "беззастережної капітуляції" Ірану і поклявся "стояти твердо".