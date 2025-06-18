Могу сделать, могу не сделать: Трамп прокомментировал потенциальное участие США в войне против Ирана
Киев • УНН
Дональд Трамп не дал четкого ответа относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Он заявил, что у Ирана много проблем и он хочет вести переговоры.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать. Но я могу сказать вот что: у Ирана много проблем и он хочет вести переговоры", – заявил Трамп.
Глава Белого дома повторил свой тезис, что Иран должен был быть больше настроен на переговоры до того, как Израиль начал наносить удары.
Трамп также отметил, что иранские переговорщики предложили возможность приехать в Белый дом. Он отметил, что это будет "будет сложно для них".
Дополнение
США переместили по меньшей мере 30 военных самолетов в Европу за три дня. Это может быть связано с ростом напряженности после начала израильской операции против ядерной программы Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду отклонил призыв президента США Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана и поклялся "стоять твердо".