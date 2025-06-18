Могу сделать, могу не сделать: Трамп прокомментировал потенциальное участие США в войне против Ирана

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
14:59 • 5290 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
14:42 • 14785 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
14:21 • 16390 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
13:14 • 43037 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
11:40 • 37894 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Эксклюзив
18 июня, 09:18 • 56614 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
18 июня, 08:06 • 114053 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
18 июня, 06:55 • 66276 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 76875 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 104852 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.9м/с
41%
749мм
Популярные новости
Реформе АРМА быть: Рада поддержала законопроект во втором чтении18 июня, 09:07 • 58995 просмотра
Обокрали 3000 нацгвардейцев на 11,5 млн грн: трое должностных лиц воинской части НГУ получили подозрения10:30 • 12389 просмотра
США решат судьбу войны Ирана и Израиля в ближайшие дни - ABC News11:20 • 47310 просмотра
Атака рф на Киев: из-под завалов спасены десять кошек12:54 • 23435 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 28323 просмотра
публикации
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален15:11 • 10147 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 13:36 • 28853 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
13:14 • 43035 просмотра
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 163853 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 390195 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 99014 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 155864 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 166571 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 225118 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 187454 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

Могу сделать, могу не сделать: Трамп прокомментировал потенциальное участие США в войне против Ирана

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Дональд Трамп не дал четкого ответа относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Он заявил, что у Ирана много проблем и он хочет вести переговоры.

Могу сделать, могу не сделать: Трамп прокомментировал потенциальное участие США в войне против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов относительно потенциального участия США в ударах Израиля по целям в Иране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я хочу сделать. Но я могу сказать вот что: у Ирана много проблем и он хочет вести переговоры", – заявил Трамп.

Глава Белого дома повторил свой тезис, что Иран должен был быть больше настроен на переговоры до того, как Израиль начал наносить удары.

Трамп также отметил, что иранские переговорщики предложили возможность приехать в Белый дом. Он отметил, что это будет "будет сложно для них".

Дополнение

США переместили по меньшей мере 30 военных самолетов в Европу за три дня. Это может быть связано с ростом напряженности после начала израильской операции против ядерной программы Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду отклонил призыв президента США Дональда Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана и поклялся "стоять твердо".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9