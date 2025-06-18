Верховний лідер Ірану Хаменеї відхилив заклик Трампа до капітуляції та пригрозив США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в середу відхилив заклик президента США Дональда Трампа до "беззастережної капітуляції" Ірану і поклявся "стояти твердо", повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Коментарі Трампа у вівторок, у яких він зокрема згадав військові зусилля Ізраїлю словом "ми", прозвучали на тлі зростаючих ознак того, що Сполучені Штати розглядають можливість приєднання до ізраїльського бомбардування країни", пише видання.

"Розумні люди, які знають Іран, країну та історію Ірану, ніколи не будуть говорити з цією країною мовою погроз, тому що іранська нація не може здатися, - заявив аятола Хаменеї в телевізійній заяві в середу, згідно з іранськими державними ЗМІ. - Американці повинні знати, що будь-яке військове втручання США, безсумнівно, супроводжуватиметься непоправною шкодою".

Як пише Reuters, Хаменеї відповів у середу на заклик президента США Дональда Трампа до країни капітулювати, попередивши, що будь-який удар США матиме "серйозні непоправні наслідки".

Заява на шостий день війни пролунала лише за кілька годин після того, як Ізраїль заявив, що почав нову хвилю ударів по іранській столиці.

Вночі аятола виступив із зухвалим закликом до зброї, заявивши у пості у соціальних мережах, що "битва починається".

У пості в Truth Social у вівторок Трамп сказав, що Сполучені Штати знають, де "ховається" аятола Хаменеї, і що їхні сили поки що не планують його вбивати. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також говорив останніми днями про можливий удар по іранському лідеру, зазначає видання.

Аятолла Хаменеї, який керує Іраном вже понад три десятиліття і перебуває в центрі жорсткої зовнішньої політики Ірану, не згадував безпосередньо про погрози його життю у своїй заяві чи соціальних мережах.

Він відіграв ключову роль у позиціонуванні Ірану як противаги американському, ізраїльському та саудівському впливу на Близькому Сході. Аятолла Хаменеї також консолідував контроль над політичним, військовим та силовим апаратом Ірану та придушив інакодумство, щоб зміцнити свою позицію як остаточної особи, яка ухвалює рішення в країні, зазначає видання.

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