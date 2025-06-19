Трамп схвалив план атаки США на Іран, але не віддав остаточного наказу - WSJ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп схвалив плани атаки на Іран, але відкладає її реалізацію, спостерігаючи за реакцією Тегерана щодо ядерної програми. Йдеться про завод зі збагачення урану у Фордо.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схвалив план атаки на Іран. Але поки що утримується від його реалізації. Про це інформує видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела, передає УНН.
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За словами джерел видання, у вівторок, 17 червня, Дональд Трамп повідомив старшим помічникам, що схвалює плани атаки на Іран, але утримується від цього, щоб подивитися, чи Тегеран відмовиться від своєї ядерної програми.
Добре захищений іранський завод зі збагачення урану у Фордо є можливою метою США
Зазначається, що об'єкт прихований під горою і військові експерти вважають, що він перебуває поза зоною досяжності будь-яких бомб, крім найпотужніших.
Також видання додає, що останніми днями американські військові нарощували сили на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга авіаносна ударна група США прямує в Аравійське море.
Хоч Пентагон заявив, що нарощування військової потужності має винятково оборонний характер, воно дає змогу краще позиціонувати США, якщо Тарме вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран.
"Це також може бути тактикою тиску на Іран, щоб змусити його капітулювати або піти на поступки", - припускає WSJ.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість завдання з боку Штатів ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - по підземному комплексу зі збагачення урану у Фордо.
Президент США Дональд Трамп посилив риторику щодо Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і його режиму. Він заявив, що США достеменно знають про місце його перебування, а також мають "повний контроль над небом Ірану".
Високопосадовці Ізраїлю припускають, що США можуть приєднатися до ударів по Ірану. Трамп скликав Раду нацбезпеки для обговорення сценаріїв розвитку подій.
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