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США можуть приєднатися до операції Ізраїлю проти Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Високопосадовці Ізраїлю припускають, що США можуть приєднатися до ударів по Ірану. Трамп скликав Раду нацбезпеки для обговорення сценаріїв розвитку подій.

США можуть приєднатися до операції Ізраїлю проти Ірану - ЗМІ

Сполучені Штати Америки, ймовірно, приєднаються до операції Ізраїлю проти Ірану, а також до атак на ядерні об'єкти країни. Про це інформує  12-й канал ізраїльського ТБ з посиланням на високопоставлені джерела, передає УНН.

Деталі

Високопосадовці в Ізраїлі припускають, що Сполучені Штати Америки можуть приєднатися до ударів Ізраїлю по Ірану ввечері 17 червня.

За словами джерел, що президент США Дональд Трамп схильний активно підтримувати приєднання до цього протистояння.

Зазначається, що Дональд Трамп скликав у Білому домі команду Ради національної безпеки. На цій зустрічі, як повідомляється, обговорювалися потенційні сценарії подальшого розвитку подій. Зустріч тривала понад годину.

Очікується, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац проведе переговори щодо Ірану з американським колегою Пітом Гассетом.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп активно розглядає можливість завдання з боку Штатів ударів по ядерних об’єктах Ірану, зокрема - по підземному комплексу зі збагачення урану у Фордо. 

Президент США закликав мешканців Тегерана евакуюватися на тлі повідомлень про удар Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану. Він наголосив, що Іран не повинен мати ядерну зброю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинка ядерної програми Ірану є життєво важливим інтересом США та необхідною умовою миру. Він також висловив оптимізм щодо завершення війни з ХАМАС.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Рада національної безпеки США
Білий дім
Дональд Трамп
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