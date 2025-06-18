США могут присоединиться к операции Израиля против Ирана - СМИ

Соединенные Штаты Америки, вероятно, присоединятся к операции Израиля против Ирана, а также к атакам на ядерные объекты страны. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на высокопоставленные источники, передает УНН.

Детали

Высокопоставленные чиновники в Израиле предполагают, что Соединенные Штаты Америки могут присоединиться к ударам Израиля по Ирану вечером 17 июня.

По словам источников, президент США Дональд Трамп склонен активно поддерживать присоединение к этому противостоянию.

Отмечается, что Дональд Трамп созвал в Белом доме команду Совета национальной безопасности. На этой встрече, как сообщается, обсуждались потенциальные сценарии дальнейшего развития событий. Встреча длилась более часа.

Ожидается, что министр обороны Израиля Исраэль Кац проведет переговоры по Ирану с американским коллегой Питом Гассетом.

Напомним

Президент США Дональд Трамп активно рассматривает возможность нанесения со стороны Штатов ударов по ядерным объектам Ирана, в частности - по подземному комплексу по обогащению урана в Фордо.

Президент США призвал жителей Тегерана эвакуироваться на фоне сообщений об ударе Израиля по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановка ядерной программы Ирана является жизненно важным интересом США и необходимым условием мира. Он также выразил оптимизм по поводу завершения войны с ХАМАС.