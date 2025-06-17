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Трамп зустрічається з командою нацбезпеки: зосередяться на конфлікті між Іраном та Ізраїлем

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Дональд Трамп проводить зустріч з радниками з нацбезпеки у ситуаційній кімнаті Білого дому. Зустріч присвячена конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Трамп зустрічається з командою нацбезпеки: зосередяться на конфлікті між Іраном та Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп зустрічається з радниками з національної безпеки в ситуаційній кімнаті. Про це повідомили два чиновники Білого дому NBC News, передає УНН.

Деталі

Очікується, що Дональд Трамп проведе зустріч з провідними радниками з національної безпеки в ситуаційній кімнаті.

Вони зосередяться на конфлікті між Іраном та Ізраїлем.

Ситуаційна кімната є інформаційним та оповіщувальним центром Білого дому.

Вона працює цілодобово з моменту свого створення в 1961 році для моніторингу національної та світової розвідки.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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