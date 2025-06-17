США знають, де ховається іранський лідер Хаменеї: Трамп закликав Іран до капітуляції

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому відомо, де переховується Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. При цьому він наголосив, що його не збираються ліквідовувати, пише УНН з посиланням на сторінку Трампа в його особистій соціальній мережі Trust Social.

Ми точно знаємо, де ховається так званий "Верховний лідер". Він легка мішень, але там він у безпеці. Ми не збираємося його знищувати (вбивати!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети стріляли по цивільному населенню чи американським солдатам. Наше терпіння вичерпується. Дякуємо за вашу увагу до цього питання! - написав Трамп.

Американський лідер також нагадав, що завдяки американським технологіям Ізраїль досяг повного повітярного контролю в небі над Тегераном.

Тепер ми маємо повний і абсолютний контроль над небом над Іраном. В Ірану були хороші системи відстеження неба та інше оборонне обладнання, і його було чимало, але це не зрівняється з американськими "штуками", розробленими, виготовленими та розробленими. Ніхто не робить це краще, ніж старі добрі США - додав Трамп.

Наостанок Трамп безапеляційно закликав Іран до капітуляції.

Безумовна капітуліяція! - написав він.

Доповнення

Трамп натякнув, що припинення конфлікту між Ізраїлем та Іраном можливе лише після бойових дій. Він вірить, що угоди буде досягнуто.