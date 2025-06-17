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США знают, где скрывается иранский лидер Хаменеи: Трамп призвал Иран к капитуляции

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Дональд Трамп заявил, что знает, где скрывается верховный лидер Ирана, намекнув на полный контроль США над небом Ирана. Также, он призвал Иран к безоговорочной капитуляции.

США знают, где скрывается иранский лидер Хаменеи: Трамп призвал Иран к капитуляции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему известно, где скрывается Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. При этом он подчеркнул, что его не собираются ликвидировать, пишет УНН со ссылкой на страницу Трампа в его личной социальной сети Trust Social.

Мы точно знаем, где прячется так называемый "Верховный лидер". Он легкая мишень, но там он в безопасности. Мы не собираемся его уничтожать (убивать!), по крайней мере пока что. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по гражданскому населению или американским солдатам. Наше терпение иссякает. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! 

- написал Трамп.

Американский лидер также напомнил, что благодаря американским технологиям Израиль достиг полного воздушного контроля в небе над Тегераном.

Теперь мы имеем полный и абсолютный контроль над небом над Ираном. У Ирана были хорошие системы отслеживания неба и другое оборонное оборудование, и его было немало, но это не сравнится с американскими "штуками", разработанными, изготовленными и разработанными. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США 

- добавил Трамп.

Напоследок Трамп безапелляционно призвал Иран к капитуляции.

Безоговорочная капитуляция! 

- написал он.

Дополнение

Трамп намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно только после боевых действий. Он верит, что соглашение будет достигнуто.

Иногда им приходится бороться, но посмотрим, что из этого выйдет 

- сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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