Трамп встречается с командой нацбезопасности: сосредоточатся на конфликте между Ираном и Израилем
Киев • УНН
Дональд Трамп проводит встречу с советниками по нацбезопасности в ситуационной комнате Белого дома. Встреча посвящена конфликту между Ираном и Израилем.
Президент США Дональд Трамп встречается с советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате. Об этом сообщили два чиновника Белого дома NBC News, передает УНН.
Детали
Ожидается, что Дональд Трамп проведет встречу с ведущими советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате.
Они сосредоточатся на конфликте между Ираном и Израилем.
Ситуационная комната является информационным и оповестительным центром Белого дома.
Она работает круглосуточно с момента своего создания в 1961 году для мониторинга национальной и мировой разведки.
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