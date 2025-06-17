Трамп встречается с командой нацбезопасности: сосредоточатся на конфликте между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп встречается с советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате. Об этом сообщили два чиновника Белого дома NBC News, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Дональд Трамп проведет встречу с ведущими советниками по национальной безопасности в ситуационной комнате.

Они сосредоточатся на конфликте между Ираном и Израилем.

Ситуационная комната является информационным и оповестительным центром Белого дома.

Она работает круглосуточно с момента своего создания в 1961 году для мониторинга национальной и мировой разведки.

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