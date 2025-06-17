Трамп закликав мешканців Тегерана до термінової евакуації

Мешканцям Тегерана необхідно терміново евакуюватися на тлі конфлікту з Ізраїлем, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського лідера у соціальній мережі Truth Social.

Деталі

"Яка жалість, яка трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Усі мають негайно евакуюватися з Тегерана!" - йдеться у дописі Тампа.

За словами президента США, Іран мав підписати ядерну угоду, яку він запропонував.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.

Ізраїль закликав мешканців частини Тегерана до евакуації перед ударами по військових цілях