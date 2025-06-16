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Ізраїль закликав мешканців частини Тегерана до евакуації перед ударами по військових цілях

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Армія оборони Ізраїлю звернулася до мешканців 3-го району Тегерана з безпрецедентним попередженням про евакуацію. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що евакуація вже почалася.

Ізраїль закликав мешканців частини Тегерана до евакуації перед ударами по військових цілях

Армія оборони Ізраїлю звернулася до мешканців 3-го району іранської столиці з безпрецедентним попередженням про евакуацію. У заяві перською мовою було оголошено про плани Ізраїля завдати ударів по військовій інфраструктурі Ірану в цьому районі найближчим часом. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що евакуація вже розпочалася. Про це пише УНН із посиланням на допис речника ЦАХАЛ в соцмережі Х.

Деталі

Шановні громадяни, заради вашої безпеки просимо вас негайно залишити згаданий район у 3-му районі Тегерана

– заявив речник Армії оборони Ізраїлю Камаль Пенхасі перською мовою.

У найближчі години ізраїльська армія діятиме в цьому районі, як і в останні дні по всьому Тегерану, щоб завдати ударів по військовій інфраструктурі іранського режиму

– додається у попередженні.

Після цього попередження, міністр оборони Ісраель Кац заявив, що "евакуація мешканців найближчих населених пунктів розпочалася".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Армія оборони Ізраїлю вперше випустила офіційне попередження для цивільного населення Ірану перською мовою. У заяві наголошується, що ЦАХАЛ вирішив проінформувати мирних мешканців попри втрату фактора несподіванки, адже "людське життя - понад усе".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран
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