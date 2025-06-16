Израиль призвал жителей части Тегерана к эвакуации перед ударами по военным целям

Армия обороны Израиля обратилась к жителям 3-го района иранской столицы с беспрецедентным предупреждением об эвакуации. В заявлении на персидском языке было объявлено о планах Израиля нанести удары по военной инфраструктуре Ирана в этом районе в ближайшее время. Министр обороны Израиля заявил, что эвакуация уже началась. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение представителя ЦАХАЛ в соцсети Х.

В ближайшие часы израильская армия будет действовать в этом районе, как и в последние дни по всему Тегерану, чтобы нанести удары по военной инфраструктуре иранского режима