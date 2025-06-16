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Израиль призвал жителей части Тегерана к эвакуации перед ударами по военным целям

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Армия обороны Израиля обратилась к жителям 3-го района Тегерана с беспрецедентным предупреждением об эвакуации. Министр обороны Израиля заявил, что эвакуация уже началась.

Израиль призвал жителей части Тегерана к эвакуации перед ударами по военным целям

Армия обороны Израиля обратилась к жителям 3-го района иранской столицы с беспрецедентным предупреждением об эвакуации. В заявлении на персидском языке было объявлено о планах Израиля нанести удары по военной инфраструктуре Ирана в этом районе в ближайшее время. Министр обороны Израиля заявил, что эвакуация уже началась. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение представителя ЦАХАЛ в соцсети Х.

Детали

Уважаемые граждане, ради вашей безопасности просим вас немедленно покинуть упомянутый район в 3-м районе Тегерана

– заявил представитель Армии обороны Израиля Камаль Пенхаси на персидском языке.

В ближайшие часы израильская армия будет действовать в этом районе, как и в последние дни по всему Тегерану, чтобы нанести удары по военной инфраструктуре иранского режима

– добавляется в предупреждении.

После этого предупреждения, министр обороны Исраэль Кац заявил, что "эвакуация жителей ближайших населенных пунктов началась".

Напомним

Ранее УНН писал, что Армия обороны Израиля впервые выпустила официальное предупреждение для гражданского населения Ирана на персидском языке. В заявлении подчеркивается, что ЦАХАЛ решил проинформировать мирных жителей, несмотря на потерю фактора неожиданности, ведь "человеческая жизнь - превыше всего".

Алена Уткина

Алена Уткина

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