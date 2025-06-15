ЦАХАЛ перською мовою випустив попередження для цивільних Ірану про евакуацію
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю вперше офіційно звернулася до іранців перською мовою, попередивши про необхідність евакуюватися з території збройових заводів. ЦАХАЛ наголосив, що людське життя понад усе.
Армія оборони Ізраїлю вперше випустила офіційне попередження для цивільного населення Ірану перською мовою. У заяві наголошується, що ЦАХАЛ вирішив проінформувати мирних мешканців попри втрату фактора несподіванки, адже "людське життя - понад усе".
Про це пише УНН із посиланням на повідомлення IDF.
Це є повідомлення для іранських громадян. Хоча Іран вирішує завдати удару без попередження, ми вирішили попередити невинних людей, навіть якщо це означає відмову від елемента несподіванки
Речники Армії Оборони Ізраїлю зазначили, що попередження перською мовою було передано багатьма каналами, бо "людське життя для нас на першому місці".
Термінове попередження для іранських мешканців: це термінове попередження для тих, хто зараз або найближчим часом перебуває на всіх збройових заводах в Ірані, та для організацій, які їм допомагають. Заради вашої безпеки просимо вас негайно евакуюватися з території заводу та не повертатися до подальшого повідомлення. Перебування поблизу них наражає на небезпеку ваше життя
Раніше УНН писав, що ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані.