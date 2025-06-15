ЦАХАЛ перською мовою випустив попередження для цивільних Ірану про евакуацію

Армія оборони Ізраїлю вперше випустила офіційне попередження для цивільного населення Ірану перською мовою. У заяві наголошується, що ЦАХАЛ вирішив проінформувати мирних мешканців попри втрату фактора несподіванки, адже "людське життя - понад усе".

Про це пише УНН із посиланням на повідомлення IDF.

Це є повідомлення для іранських громадян. Хоча Іран вирішує завдати удару без попередження, ми вирішили попередити невинних людей, навіть якщо це означає відмову від елемента несподіванки - ідеться у повідомленні.

Речники Армії Оборони Ізраїлю зазначили, що попередження перською мовою було передано багатьма каналами, бо "людське життя для нас на першому місці".

Термінове попередження для іранських мешканців: це термінове попередження для тих, хто зараз або найближчим часом перебуває на всіх збройових заводах в Ірані, та для організацій, які їм допомагають. Заради вашої безпеки просимо вас негайно евакуюватися з території заводу та не повертатися до подальшого повідомлення. Перебування поблизу них наражає на небезпеку ваше життя - додали у ЦАХАЛ.



Раніше УНН писав, що ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані.