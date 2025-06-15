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ЦАХАЛ на персидском языке выпустил предупреждение для гражданских Ирана об эвакуации

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Армия обороны Израиля впервые официально обратилась к иранцам на персидском языке, предупредив о необходимости эвакуироваться с территории оружейных заводов. ЦАХАЛ подчеркнул, что человеческая жизнь превыше всего.

ЦАХАЛ на персидском языке выпустил предупреждение для гражданских Ирана об эвакуации

Армия обороны Израиля впервые выпустила официальное предупреждение для гражданского населения Ирана на персидском языке. В заявлении отмечается, что ЦАХАЛ решил проинформировать мирных жителей, несмотря на потерю фактора неожиданности, ведь "человеческая жизнь - превыше всего".

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение IDF.

Это сообщение для иранских граждан. Хотя Иран решает нанести удар без предупреждения, мы решили предупредить невинных людей, даже если это означает отказ от элемента неожиданности

- говорится в сообщении.

Представители Армии Обороны Израиля отметили, что предупреждение на персидском языке было передано по многим каналам, потому что "человеческая жизнь для нас на первом месте".

Срочное предупреждение для иранских жителей: это срочное предупреждение для тех, кто сейчас или в ближайшее время находится на всех оружейных заводах в Иране, и для организаций, которые им помогают. Ради вашей безопасности просим вас немедленно эвакуироваться с территории завода и не возвращаться до дальнейшего уведомления. Нахождение вблизи них подвергает опасности вашу жизнь

- добавили в ЦАХАЛ.


Ранее УНН писал, что ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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