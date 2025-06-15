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ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані

Київ • УНН

 • 70 перегляди

ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по об'єктах в Тегерані, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Серед цілей були штаб-квартири Міноборони Ірану та ядерного проєкту SPND.

ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані

Сили оборони Ізраїлю заявили про завершення серії масштабних авіаударів по об’єктах в Тегерані пов’язаних з іранською ядерною програмою. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Нещодавно ВПС Ізраїлю завершили серію масштабних ударів, здійснених на основі розвідувальних даних, по низці об’єктів у Тегерані, пов’язаних з іранським проєктом створення ядерної зброї 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед цілей були:

  • штаб-квартира Міністерства оборони Ірану;
    • штаб-квартира ядерного проєкту SPND;
      • інші об'єкти, які сприяли зусиллям режиму зі створення ядерної зброї і де зберігався ядерний архів Ірану.

        Ізраїль атакував Тегеран: палають паливні склади, уражено ядерні об'єкти (відео)15.06.25, 01:29 • 976 переглядiв

        Віта Зеленецька

        Віта Зеленецька

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