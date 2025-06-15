ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані
Київ • УНН
ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по об'єктах в Тегерані, пов'язаних з ядерною програмою Ірану. Серед цілей були штаб-квартири Міноборони Ірану та ядерного проєкту SPND.
Сили оборони Ізраїлю заявили про завершення серії масштабних авіаударів по об’єктах в Тегерані пов’язаних з іранською ядерною програмою. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Нещодавно ВПС Ізраїлю завершили серію масштабних ударів, здійснених на основі розвідувальних даних, по низці об’єктів у Тегерані, пов’язаних з іранським проєктом створення ядерної зброї
Зазначається, що серед цілей були:
- штаб-квартира Міністерства оборони Ірану;
- штаб-квартира ядерного проєкту SPND;
- інші об'єкти, які сприяли зусиллям режиму зі створення ядерної зброї і де зберігався ядерний архів Ірану.
Ізраїль атакував Тегеран: палають паливні склади, уражено ядерні об'єкти (відео)15.06.25, 01:29 • 976 переглядiв