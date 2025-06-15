ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані

Сили оборони Ізраїлю заявили про завершення серії масштабних авіаударів по об’єктах в Тегерані пов’язаних з іранською ядерною програмою. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Нещодавно ВПС Ізраїлю завершили серію масштабних ударів, здійснених на основі розвідувальних даних, по низці об’єктів у Тегерані, пов’язаних з іранським проєктом створення ядерної зброї - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед цілей були:

штаб-квартира Міністерства оборони Ірану;

штаб-квартира ядерного проєкту SPND;

інші об'єкти, які сприяли зусиллям режиму зі створення ядерної зброї і де зберігався ядерний архів Ірану.

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