ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране
Киев • УНН
ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам в Тегеране, связанным с ядерной программой Ирана. Среди целей были штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND.
Силы обороны Израиля заявили о завершении серии масштабных авиаударов по объектам в Тегеране, связанных с иранской ядерной программой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Недавно ВВС Израиля завершили серию масштабных ударов, осуществленных на основе разведывательных данных, по ряду объектов в Тегеране, связанных с иранским проектом создания ядерного оружия
Отмечается, что среди целей были:
- штаб-квартира Министерства обороны Ирана;
- штаб-квартира ядерного проекта SPND;
- другие объекты, которые способствовали усилиям режима по созданию ядерного оружия и где хранился ядерный архив Ирана.
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