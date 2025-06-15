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ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране

Киев • УНН

 • 50 просмотра

ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам в Тегеране, связанным с ядерной программой Ирана. Среди целей были штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND.

ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране

Силы обороны Израиля заявили о завершении серии масштабных авиаударов по объектам в Тегеране, связанных с иранской ядерной программой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Недавно ВВС Израиля завершили серию масштабных ударов, осуществленных на основе разведывательных данных, по ряду объектов в Тегеране, связанных с иранским проектом создания ядерного оружия 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что среди целей были:

  • штаб-квартира Министерства обороны Ирана;
    • штаб-квартира ядерного проекта SPND;
      • другие объекты, которые способствовали усилиям режима по созданию ядерного оружия и где хранился ядерный архив Ирана.

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        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

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        Армия обороны Израиля
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