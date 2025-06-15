Израиль атаковал Тегеран: горят топливные склады, поражены ядерные объекты (видео)

Израиль в ночь на воскресенье, 15 июня, атаковал топливный склад в Тегеране, а также несколько объектов, связанных с ядерной программой Ирана, включая экспериментальные лаборатории. На месте происшествия возник пожар. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на информационное агентство Tashin, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Израиль атаковал топливный склад в районе Шахран на севере Тегерана. После этого там начались пожары.

Министерство нефти Ирана подтвердило, что топливный и бензиновый склад Шахран был атакован и подожжен во время израильской атаки в субботу вечером. По словам очевидцев, там бушует большой пожар. Склад, в котором находится не менее 11 резервуаров для хранения, находится в богатом районе с роскошными высотками - говорится в сообщении.

Информационное агентство Tashin пишет, что кроме топливного склада, Израиль атаковал нефтеперерабатывающий завод Шахрей на юге Тегерана, который является одним из крупнейших в стране. Аварийные бригады пытались потушить там пожар.

По данным NYT, на энергетических и топливных объектах в Тегеране было слышно многочисленные и мощные взрывы.

"Израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Тегеране, связанным с ядерной программой Ирана, включая экспериментальные лаборатории, сообщили два израильских чиновника обороны, пожелавшие остаться анонимными, чтобы поделиться конфиденциальными оперативными деталями", - пишет издание.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфахане. Речь идет, в частности, о заводах по конверсии урана и производству топливных пластин.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по иранскому ядерному объекту вблизи Исфахана. Также поступали сообщения об атаке на ядерный объект Фордо.

В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфахане. Речь идет, в частности, о заводах по конверсии урана и производству топливных пластин.

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