США не были удивлены ударами Израиля по ядерным объектам Ирана – Гегсет

Министр обороны Пит Гегсет заявил в субботу, что Соединенные Штаты не были застигнуты врасплох беспрецедентной волной ударов Израиля по ядерным объектам Ирана и высшему военному руководству на этой неделе, а также недавней эскалацией между двумя странами, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я бы не сказал, что нас действительно удивила какая-либо динамика этих переговоров. Это продолжается, но мы внимательно следим за этим", – сказал Гегсет.

Гегсет сказал, что США хорошо готовы защищать свой персонал и интересы в регионе.

"Мы решительно настроены обеспечить безопасность наших людей – наших баз, наших интересов – и мы продолжаем следить за любыми силами, которые нам понадобятся для этого, возможностями, которые нам понадобятся для этого, мы будем, мы будем обеспечивать безопасность американцев", – сказал Гегсет. "США настроены защищать наших людей в регионе. У нас есть значительные активы в регионе".

Гегсет повторил слова президента Трампа, который во время выступления на Fox News в субботу подчеркнул преимущество переговоров, но предупредил о последствиях продолжения агрессии. Министр обороны США заявил, что, несмотря на обострение напряженности, все еще существует возможность для мира.

"Президент продолжает заявлять, что он отдает предпочтение миру. Он отдает предпочтение решению этого вопроса за столом переговоров", – сказал Гегсет. "У Ирана все еще есть такой вариант, но Израиль сделал то, что посчитал нужным, нанеся удары в целях самообороны, и, исходя из того первого дня, они были достаточно эффективными".

Иран заявил, что переговоры с США сейчас бессмысленны после ударов Израиля

Президент Трамп призвал Иран заключить сделку после того, как Израиль нанес примерно 200 ударов по иранским ядерным объектам, высокопоставленным военным лидерам и ученым-исследователям. Это была первая атака в том, что израильские чиновники назвали частью масштабной операции против Ирана.

В ответ Иран рано в субботу выпустил шквал ракет по Израилю, что завершилось ночью широкомасштабных взрывов и разрушений как в Тель-Авиве, так и в Тегеране.