Иран заявил, что переговоры с США сейчас бессмысленны после ударов Израиля

Иран заявил, что дальнейшие переговоры с США по ядерной программе теперь "бессмысленны" после ударов Израиля, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", – сказал представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

США и Иран должны были возобновить переговоры в Омане в воскресенье. Хотя комментарии Багаи ставят под сомнение их проведение, он не заявил об их отмене. Президент США Дональд Трамп предостерег Иран в социальных сетях от необходимости заключить соглашение, "пока не поздно".

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.

В ответ Иран выпустил 150 баллистических ракет по Израилю. Сообщается о 9 местах поражения.

В результате баллистической атаки Ирана по Израилю погибли три человека, более 80 получили ранения различной степени тяжести. Израильские города подверглись ракетным ударам.