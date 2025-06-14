Троє людей загинули та ще понад 80 поранені: наслідки балістичної атаки Іраном Ізраїля
Київ • УНН
Внаслідок балістичної атаки Ірану по Ізраїлю загинули троє людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ізраїльські міста зазнали ракетних ударів.
Іран обстріляв Ізраїль балістичними ракетами, вбивши трьох людей та поранивши десятки. Про це повідомляє The times of Israel, передає УНН.
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Іран здійснив кілька залпів балістичних ракет по Ізраїлю в п'ятницю ввечері та рано вранці в суботу, змусивши ізраїльтян по всій країні бігти до укриттів, оскільки небо було наповнене смугами світла та вогняними кулями від снарядів, що летіли, та ізраїльських перехоплень.
Повідомляється, що внаслідок ударів постраждало близько 80 людей, зокрема троє отримали важкі поранення, які пізніше померли від отриманих ран. За словами Магена Девіда Адома, ще кілька людей отримали серйозні травми. Решта отримали легкі або середні травми або страждали від гострої тривоги"
Раніше УНН писав, що Іран запустив десятки ракет по Ізраїлю, частина з них перехоплена. Пошуково-рятувальні служби працюють по всій країні, лунають вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі.
Нагадаємо
Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов "червоні лінії", обстрілявши цивільних. За його словами, Тегеран заплатить дуже високу ціну за атаки.