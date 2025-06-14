Три человека погибли и еще более 80 ранены: последствия баллистической атаки Ираном Израиля

Иран обстрелял Израиль баллистическими ракетами, убив трех человек и ранив десятки. Об этом сообщает The times of Israel, передает УНН.

Детали

Иран совершил несколько залпов баллистических ракет по Израилю в пятницу вечером и рано утром в субботу, заставив израильтян по всей стране бежать в укрытия, поскольку небо было наполнено полосами света и огненными шарами от летящих снарядов и израильских перехватов.

Сообщается, что в результате ударов пострадали около 80 человек, в том числе трое получили тяжелые ранения, которые позже скончались от полученных ран. По словам Магена Давида Адома, еще несколько человек получили серьезные травмы. Остальные получили легкие или средние травмы или страдали от острой тревоги" - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что Иран запустил десятки ракет по Израилю, часть из них перехвачена. Поисково-спасательные службы работают по всей стране, раздаются взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Напомним

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел "красные линии", обстреляв гражданских. По его словам, Тегеран заплатит очень высокую цену за атаки.