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Іран вночі атакував Ізраїль десятками ракет: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Іран запустив десятки ракет по Ізраїлю, частина з них перехоплена. Пошуково-рятувальні служби працюють по всій країні, лунають вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі.

Іран вночі атакував Ізраїль десятками ракет: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі

Іран за останню годину запустив десятки ракет по Ізраїлю, деякі з них були перехоплені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі

Зазначається, що пошуково-рятувальні служби працюють у кількох місцях по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів.

В ЦАХАЛі закликали громадян не публікувати та не поширювати місця та кадри влучень.

Противник стежить за цими кадрами, щоб покращити свої можливості удару. Будьте відповідальними – не повідомляйте про місцезнаходження в Інтернеті!

- йдеться у повідомленні.

Тим часом, за інформацією CNN, гучні вибухи пролунали в Тель-Авіві та Єрусалимі. Це сталося через кілька хвилин після того, як ізраїльські військові попередили про наближення нових іранських ракет.

Нагадаємо

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов "червоні лінії", обстрілявши цивільних. За його словами, Тегеран заплатить дуже високу ціну за атаки.

"Це ваш шанс заявити про себе": Нетаньяху звернувся до народу Ірану14.06.25, 00:42 • 1018 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Israel
Єрусалим
Армія оборони Ізраїлю
Іран
Тель-Авів
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