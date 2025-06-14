Иран ночью атаковал Израиль десятками ракет: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме

Иран за последний час запустил десятки ракет по Израилю, некоторые из них были перехвачены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

Отмечается, что поисково-спасательные службы работают в нескольких местах по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов.

В ЦАХАЛе призвали граждан не публиковать и не распространять места и кадры попаданий.

Противник следит за этими кадрами, чтобы улучшить свои возможности удара. Будьте ответственными – не сообщайте о местонахождении в Интернете! - говорится в сообщении.

Тем временем, по информации CNN, громкие взрывы прогремели в Тель-Авиве и Иерусалиме. Это произошло через несколько минут после того, как израильские военные предупредили о приближении новых иранских ракет.

Напомним

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел "красные линии", обстреляв гражданских. По его словам, Тегеран заплатит очень высокую цену за атаки.

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