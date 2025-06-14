"Это ваш шанс заявить о себе": Нетаньяху обратился к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к жителям Ирана. Об этом сообщает УНН.

Детали

Нетаньяху, в частности, отметил, что Израиль борется не против них, а против иранского правительства.

Режим не знает, что на него обрушилось и что еще обрушится. Он никогда не был таким слабым. Это ваш шанс встать и заявить о себе - сказал глава израильского правительства.

По его словам, за последние 24 часа израильские военные убили высших военных командиров и ведущих ученых-ядерщиков, а также уничтожили "самый важный объект по обогащению урана исламского режима и значительную часть его арсенала баллистических ракет".

Напомним

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран перешел "красные линии", обстреляв гражданских. По его словам, Тегеран заплатит очень высокую цену за атаки на военные центры и авиабазы.

По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа), Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. Командование тыла ЦАХАЛа заявляет, что гражданские лица могут покидать бомбоубежища после обстрелов баллистическими ракетами Ирана, но должны оставаться поблизости от них до дальнейшего уведомления.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующих армией Ирана и КСИР