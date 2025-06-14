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"Це ваш шанс заявити про себе": Нетаньяху звернувся до народу Ірану

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Прем'єр Ізраїлю звернувся до народу Ірану, наголосивши, що Ізраїль не проти них, а проти режиму. Він заявив, що вбито командирів і вчених, знищено об'єкт з ураном та арсенал ракет.

"Це ваш шанс заявити про себе": Нетаньяху звернувся до народу Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до жителів Ірану. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Нетаньяху, зокрема, зазначив, що Ізраїль бореться не проти них, а проти іранського уряду.

Режим не знає, що на нього обрушилося і що ще обрушиться. Він ніколи не був таким слабким. Це ваш шанс встати і заявити про себе

- сказав глава ізраїльського уряду.

За його словами, за останні 24 години ізраїльські військові вбили вищих військових командирів і провідних учених-ядерників, а також знищили "найважливіший об'єкт зі збагачення урану ісламського режиму і значну частину його арсеналу балістичних ракет".

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов "червоні лінії", обстрілявши цивільних. За його словами, Тегеран заплатить дуже високу ціну за атаки на військові центри та авіабази.

За оцінками Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу), Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Командування тилу ЦАХАЛу заявляє, що цивільні особи можуть залишати бомбосховища після обстрілів балістичними ракетами Ірану, але повинні залишатися поблизу них до подальшого повідомлення.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувачів армії Ірану та КВІР13.06.25, 08:57 • 3592 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Іран
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