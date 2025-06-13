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Армія оборони Ізраїлю повідомляє про удар по ядерному об'єкту в Ісфахані

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по іранському ядерному об'єкту поблизу Ісфахана. Також надходили повідомлення про атаку на ядерний об'єкт Фордо.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє про удар по ядерному об'єкту в Ісфахані

Сьогодні ізраїльські ВПС завдали удару по іранському ядерному об'єкту поблизу Ісфахана. Про це повідомила на прес-конференції речниця Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

Ісфахан приєднується до Натанза у списку ядерних об'єктів, які Ізраїль підтвердив як цільові. Також були повідомлення та відеозаписи атаки на ядерний об'єкт Фордо.

"Ми не дозволимо Ірану просуватися до ядерної (бомби). Ми не дозволимо розробляти ракети, призначені для завдання нам шкоди", – каже він.

В Ірані пролунали вибухи біля ядерного об'єкта в Фордо: що відомо13.06.25, 19:35 • 2168 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Israel
Рада національної безпеки США
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
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